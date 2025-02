Тръмп разписа нов указ, с който изхвърли трансжените от всякакви спортни прояви: Няма да позволя мъже да бият жените ни

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския подписа нов указ, с който се забранява на трансжени да участват в каквито и да било спортни мероприятия в училищата и университетите.

„Въпросът е принципен. Ще защитим гордата традиция на спортистките и няма да позволим нашите жени и момичета да бъдат бити, наранявани и мамени от мъже. Считано от този миг, в женските спортове ще участват само жени“, каза Тръмп преди да се разпише върху президентския указ.

Декретът, озаглавен „Отделяне на мъжете от женския спорт“, задължава Министерството на правосъдието да забрани участието на трансжени и трансмомичета във всякакви спортни мероприятия за жени. Това обхваща училищата и университетските кампуси. След влизането на сила на указа ще се „замрази“ и отпускането на федерални средства за онези учебни заведения, които продължават да допускат до участие трансжени в женски спортове.

В последните години радикалната левица започна всеобхватна кампания по заличаване на концепцията за биологичен пол, заменяйки я с войнствена транссексуална идеология. Тогава мъже, възприемащи се за жени, изтръгнаха над 3500 победи в повече от 11 000 състезания, предназначени за жените, заяви Тръмп, без да предостави данни за посочените числа.

President Donald Trump signs an executive order barring transgender female athletes from competing in women's or girls' sporting events, in the East Room of the White House, Feb. 5, 2025, in Washington.



