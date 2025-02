Тръмп: Заслужавам Нобелова награда за мир, но никога няма да ми я дадат

Преди срещата си с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, по време на която бе договорено САЩ „да поемат контрол“ над ивицата Газа, президентът Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския изрази мнение, че заслужава да бъде удостоен с Нобелова награда за мир.

„Заслужавам я, но никога няма да ми я дадат. Което е жалко“, отсече Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет, което принуди Нетаняху да се засмее.

Призивът на Тръмп САЩ да поемат управлението на ивицата Газа предизвика остри реакции

Републиканецът каза това, преди да обяви, че САЩ ще експулсират палестинците от Газа, за да я възстановят и да се превърнат в новата „Ривиера на Близкия изток“, която по думите му ще „изглежда прекрасна“.

Американският президент добави, че не изключва разполагането на военни на САЩ на територията на Газа, които да подпомогнат възстановяването ѝ. Той увери, че в тази насока Америка ще направи „всичко необходимо“, за да изпълни целта си.

Trump: They will never give me a Nobel Peace Prize. I deserve it, but they will never give it pic.twitter.com/6DxLRU5XvD