Канадци освиркаха химна на САЩ по време на мач от хокейната лига

Решението на президента Доналд Тръмп да вдигне митата за канадските стоки, влизащи в САЩ с 25%, не беше добре посрещнато сред канадците и това си пролича на мач от Националната хокейна лига на САЩ и Канада, която противопостави тимовете на Ottawa Senators и Minnesota Wild.

Както е прието на повечето спортни събития от Северна Америка, преди началото на срещата бяха изпълнени химните на двете страни. Честта се падна на певицата Мандиа. Когато дойде времето да бъде изпълнен химнът на САЩ – „Знаме, обсипано със звезди“, мнозинството от 20 000 канадски фенове започна да го освирква в залата в столицата Отава.

Тръмп подписа указ за въвеждане на строги мита върху вноса от Канада, Мексико и Китай

При изпълнението на химна на домакините „О, Канада“, привържениците на „Сенаторите“ го изпълниха с всеотдаен и искрен патос. И за да е още по-голяма радостта им, техният отбор надви гостите им от САЩ с 6-0.

Hockey fans booed the U.S. national anthem at an Ottawa Senators game following President Trump’s imposition of tariffs.pic.twitter.com/iBW1h9dzXp