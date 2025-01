Жена е управлявала военния Black Hawk, сблъскал се с пътнически самолет над Вашингтон

Хеликоперът Black Hawk, който се сблъска с пътнически самолет над Вашингтон, е бил управляван от жена, съобщава Fox News.

По информация на медията жената, която е била командващия пилот, е била с 500 часа летателен опит зад гърба си. Тя е била оценявана от главнокомандващ по време на инцидента и е била добре запозната с района и маршрута.

„Това е сравнително лесен маршрут“, каза пред репортери в Пентагона офицер от армията с десетилетия опит в управлението на армейски хеликоптери. “Пилотът летеше по средата на реката, вероятно с очила за нощно виждане. Мемориалният мост щеше да е последната им контролна точка. Това не би трябвало да е проблем“, добави офицерът.

Военни и други правителствени хеликоптери летят по този маршрут почти всеки ден, каза още старшият армейски пилот и старши офицер.

Междувременно слух в социалните мрежи усилено твърди, че въпросната жена е била идентифицирана като транссексуалната Джо Елис, която е старши офицер, пише Телеграф. Джо Елис служи в Националната гвардия на Вирджиния в продължение на 15 години. Тя е била известна в социалните мрежи с радикални изявления срещу Доналд Тръмп.

So now we’re learning that the Pilot/Co-Pilot ‘female’ who was on the Blackhawk is actually a transgender who wrote a long letter ONE DAY PRIOR about “Gender dysphoria” and depression.



Identified as Chief warrant Officer 2 (CW2) Jo Ellis served in the Virginia National Guard for… pic.twitter.com/XDvSQ9Ebwv