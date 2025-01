Тръмп на въпрос дали ще посети мястото на трагедията във Вашингтон: Какво, искате да ме видите как плувам ли?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския няма намерение да посети мястото, на което след авиоинцидент се сблъскаха военен хеликоптер „Блекхоук“ и пътнически самолет над река Потомак в столицата Вашингтон. Трагедията отне живота на 67 души.

Това стана ясно след отправен към него въпрос от журналист в Овалния кабинет.

Няма да го посетя, защото знаете ли конкретното място? То е във водата. Искате да ме видите как плувам ли?, отвърна иронично Тръмп, без да се съобрази, че това всъщност е най-голямата трагедия в САЩ след атаката срещу Световния търговски център на 11 септември в Ню Йорк.

Неадекватното чувство за хумор в момент като този предизвика лавина от критики в социалните мрежи. Много от потребителите го упрекнаха за саркастичния му отговор, когато цялата нация скърби за жертвите.

Над 30 тела са извадени от река Потомак след авиокатастрофата във Вашингтон

Тръмп все пак поясни, че макар да не планира да посети мястото, ще се срещне със семействата на загиналите.

Не смятам да го правя (да посети мястото на инцидента, бел.ред.), но ще се срещна с някои от тежко пострадалите, с техните семейства. Ще се срещна с някои от семействата, уточни американският държавен глава.

