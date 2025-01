Президентът и премиерът изразиха съболезнования на семействата и близките на жертвите от самолетната катастрофа в САЩ

Президентът Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на и премиерът Росен Желязков Росен Желязков е роден на 5 април 1968 г. Той е магистър по право от Софийския университет „Свети изказаха съболезнования на семействата и близките на жертвите, загинали при самолетната катастрофа във Вашингтон, САЩ.

"Скърбим за загубата на човешки животи при трагичната катастрофа на пътнически самолет и хеликоптер във Вашингтон, окръг Колумбия. Изказваме искрени съболезнования на семействата и близките на жертвите", написа държавният глава в социалната мрежа "Екс".

We grieve over the loss of human life in the tragic crash of the passenger airplane and a helicopter in Washington D.C. Our sincere condolences go out to the families and loved ones of the victims.