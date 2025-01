Последни новини за самолетната катастрофа във Вашингтон

Група водолази са открили една от "черните кутии" на самолета, който се разби във Вашингтон. Това предава CBS News.

Все още не е установено дали кутията е полетно записващо устройство или устройство за съхранение на летателните данни на самолета.



Водолазите са успели да проникнат в пилотската кабина на самолета.

Намерени са и багажи.

Самолетната катастрофа във Вашингтон

Съобщава се, че течението на реката е отнесло останките и телата от мястото на катастрофата.

В същото време президентът Доналд Тръмп отново коментира инцидента.

Самолетната катастрофа в американската столица Вашингтон, при която пътнически самолет се сблъска с военен хеликоптер над река Потомак, "е можело да бъде предотвратена", заяви той, цитиран от Ройтерс.

"Хеликоптерът е летял право срещу самолета за продължителен период от време. Това е станало в ясна нощ, светлините на самолета са се виждали.

Защо хеликоптерът не се е издигнал, снижил или завил?", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл“.

"Защо от контролната кула не са казали на хеликоптера какво да направи, вместо да го пита дали вижда самолета. Това е лоша ситуация, която изглежда е можело да бъде предотвратена“, добавя той.

Записите от кулата за контрол на въздушния трафик са уловили последните опити за комуникация с хеликоптера с обозначителен знак PAT25, преди сблъсъка му със самолета, описан като CRJ.

"PAT25, виждате ли CRJ? PAT25, минете зад CRJ," се чува да казва диспечерът в кулата в 20:47 ч. местно време (03:47 ч. българско).

Руски шампиони по фигурно пързаляне са загинали в самолетната катастрофа във Вашингтон

Секунди по-късно пилотите на друг самолет са записани да казват: "Кула, видяхте ли това?“, като вероятно имат предвид сблъсъка.

Пентагонът съобщи, че е започнало разследване на инцидента.

В посолството на България в САЩ не са постъпвали сигнали за български граждани, които да са били на борда на катастрофиралия самолет, съобщиха от Министерство на външните работи (МВнР).

