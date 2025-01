Вижте момента на сблъсъка между военния хеликоптер и пътническия самолет във Вашингтон

Кадри, разпространявани в социалните мрежи, разкриват момента на катастрофата между военния хеликоптер и пътническия самолет край Вашингтон.

Сблъсъкът е станал около 21:00 ч. местно време снощи (4:00 ч. днес бълг. вр.).

Самолетът е пътувал от Уичита, щата Канзас, за Вашингтон. Той е паднал в река Потомак близо до националното летище „Роналд Рейгън“.

Над десет са вече телата, извадени от реката. На борда на самолета е имало 64 души.

Авиокатастрофа във Вашингтон



The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark. pic.twitter.com/C6AXBSeXjZ