„Ще продължим да разчистваме улиците от боклуци“: Секретарката по Вътрешна сигурност проследи на живо ареста на имигранти в Ню Йорк

Секретарката по Вътрешна сигурност на Съединените щати Кристи Ноъм се включи в акция на миграционните служби в Ню Йорк този вторник.

Тя публикува кратко видео в социалните мрежи по време на арест.

Ще продължим да разчистваме улиците ни от такива боклуци, написа в платформата Х Ноъм.

От думите ѝ става ясно, че задържаните в операцията са престъпници.

Масовата депортация на имигранти в САЩ започна

Сред арестуваните има член на организирана престъпна група от Венецуела, отбелязва abc news.

Ноъм, която е бивша губернаторка на щата Южна Дакота, заяви, че ще се опита да присъства на почти всички акции на миграционните служби в борбата им с нелегалните мигранти, за да се запознае от първа ръка как вървят операциите по тяхното залавяне.

Администрацията на Тръмп ще даде възможност на нашите смели мъже и жени в правоприлагащите органи да вършат работата си и да разкарат всички престъпни банди от нашата страна. Ще оборудваме нашите служители с всичко необходимо, за да могат да откриват и предотвратяват терористични заплахи, каза в изявление пред медиите Ноъм.

Just now.



Enforcement operation in NYC. Criminal alien with kidnapping, assault & burglary charges is now in custody - thanks to @ICE.



Dirtbags like this will continue to be removed from our streets. pic.twitter.com/fRpJBdmqSl