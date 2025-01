Републиканка предложи: Да изсечем образа на президента Тръмп на планината Ръшмор, той го заслужава

Републиканката Анна Паулина Луна, която е член на Камарата на представителите (долната камара на Конгреса на САЩ) от щата Флорида, е внесла проект на закон за изсичане на образа на Доналд Тръмп в скалите на легендарната планина Ръшмор в Южна Дакота, на която са издялани лицата на Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн.

Според Луна е редно към тази компания да се добави и ликът на настоящия американски президент, за да бъде „ознаменувано“ завръщането му в Белия дом.

Доналд Тръмп определи като добра идея да види лика си на Ръшмор

Според анализатори и политолози отвъд океана обаче подобен законопроект е малко вероятно да получи подкрепа не само от демократите, но и от самите републиканци в Конгреса. На този фон те припомниха, че миналата седмица, например, Адисън МакДауъл, също републиканец, предложи международното летище в столицата Вашингтон да носи името на Доналд Тръмп

През август 2024 г. Нанси Пелоси също предложи на планината Ръшмор да бъде изсечено лицето на Джо Байдън заради постиженията по време на мандата му. Тогава идеята ѝ беше силно разкритикувана и осмяна от републиканците и от поддръжниците на MAGA.

I've officially introduced legislation to put President Trump's face on Mount Rushmore.



His remarkable accomplishments for our country and the success he will continue to deliver deserve the highest recognition and honor on this iconic national monument. Let's get carving! pic.twitter.com/vfFuebuS7F