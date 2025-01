Вижте огнената стихия, настъпваща към Лос Анджелис

Бурни ветрове и изпепеляваща суша поставят на изпитание пожарникарите, които се борят днес с нови пожари в южната част на американския щат Калифорния, съобщава БТА.

Нов огнена стихия се разраства в рамките на изминалото денонощие, принуждавайки десетки хиляди хора да се евакуират от района северно от Лос Анджелис.

Пожарът "Хюз", избухнал вчера сутринта на около 80 километра северно от мегаполиса, вече е обхванал на 4118 хектара, съобщи на своя уебсайт Министерството на горите и пожарната безопасност на Калифорния.

В изявлението се уточнява, че четирите хиляди пожарникари, които се борят с пожара, са го ограничили с 14 процента от площта.

По-малък пожар, наречен "Сепулведа", гори днес по магистрала 405 в долината Сан Фернандо, в близост до музея "Вила Гети" - дом на множество съкровища на изкуството, посочва Ройтерс.

Там са и експонатите в изложбата от тракийски съкровища "Древна Тракия и античният свят: съкровища от България, Румъния и Гърция".

Екипите, които се борят с "Хюз" и други два мащабни пожара в щата - "Палисейдс" и "Ийтън", ще трябва да се справят с ураганните ветрове "Санта Ана" със скорост до 80 км/ч, с отделни пориви до 105 км/ч, и спадане на влажността под 10 процента през целия ден днес и утре, посочват метеоролозите.

"Налице са метеорологични условия, създаващи опасност от пожари, като в четвъртък рискът е най-голям", обяви националната метеорологична служба. "Всеки нов пожар може да се разрасне бързо и да излезе от контрол", добавят синоптиците.

Около 31 000 души са били евакуирани вчера, когато огромни пламъци и стълбове дим се издигаха над хълмовете край езерото Кастаик, близо до Санта Кларита.

Пожарите "Итън" и "Палисейдс", които опустошиха цели квартали в източните и западните покрайнини на Лос Анджелис, причиниха смъртта на 28 души и нанесоха щети или унищожиха близо 16 000 сгради през последните две седмици, отбелязва Ройтерс.

Екипи, борещи се с пожара "Хюз", изгребват с хеликоптери от езеро вода и я изливат в отъня, докато от самолети се разпръскват огнезащитни препарати по хълмовете, показа видео по телевизия Кей Ти Ел Ей (KTLA).

