Марк Зукърбърг се/ви предаде на Тръмп и Русия

Това, което Марк Зукърбърг направи, за да се подмаже на Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския и неговия нов (опит за) световен ред, ще помете нормалността със страшна сила.

Да не забравяме, че светът е такъв какъвто е в момента, ИМЕННО заради социалните медии, като всичко повлече крак от Facebook.

Логично е някак денят на страшния съд за нормалността да ви бъде доставен от същия човек и същата платформа… има някаква зловеща поетична красота в това разрушение.

Социалните медии дадоха самочувствие на хора, които никой не искаше да слуша, да не спират да говорят пред света 24/7.

Супата от тъпотии, които генерират ежеминутно, стои на един и същи „рафт“ до научната информация и до мненията на професори и експерти.

„Публиката“ обаче – абсолютно лишена от критично мислене – започна да смята, че мнението на инфлуенсъра, завършил техникум, и професора по микробиология, са с една и съща тежест.

Сега няма да говорим за това, че разпространението на лъжи несанкционирано ще е врата към споделяне на лъжи за изнасилените, за жертвите на трафик, че ще бъде рай за измамниците (тип „телефонни“, но в интернет) и т.н. Макар че всичко това ЩЕ се случи.

Да видим как ще повлияе на бащата на дезинформацията – Кремъл – във войната му с цивилизацията.

Има една много полезна статия от Олга Юркова, озаглавена „Аз съм украински проверител на факти. Meta току-що предаде ключовете за вашия нюзфийд на Русия“ (I’m a Ukrainian fact-checker. Meta just handed Russia the keys to your newsfeed)

С решението на Meta да замени професионалните проверители на факти със система, базирана на потребителски общности (имитирайки Twitter на Илон Мъск), глобалната руска дезинформация ще достигне нови, огнено опасни нива.

Според Марк Зукърбърг, тази промяна щяла да възстанови „свободата на словото“ и да премахнела „пристрастията“ на проверителите. (#BullShit) Но като съосновател на украинската платформа за проверка на факти StopFake.org, авторката вижда това решение като отваряне на вратата за неконтролируема руска пропаганда.

Тя казва: „Помните ли последната „вайръл“ публикация, която видяхте за изборни измами? Онази, която ви накара да се замислите дали е истинска? Сега си представете свят, в който никой не проверява дали е вярна – свят, в който руските ботове могат свободно да разпространяват дезинформация за всичко – от местни избори до международни конфликти.

Точно това е заложено на карта с последното изявление на Марк Зукърбърг“.

Има едно нещо, което копейките и нацистите (каква ирония, нали… тия две биологични единици да заработят заедно! „Нов световен ред“, какво да се прави…?) се правят, че не разбират (а може и наистина да не го разбират, да не ги надценяваме). А именно:

Работата на проверителите на факти не е свързана с цензура!

Не. Те предоставят истински контекст към неверни или манипулативни публикации, докато META РЕШАВА КАКВО ДА ПРАВИ С МАРКИРАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

Само дни преди изявлението на Зукърбърг, Министерството на правосъдието на САЩ разкри руска операция за дезинформация, базирана на съдържание, генерирано от изкуствен интелект.

Създадени са фалшиви видеа, популяризиращи пропагандата на Путин, които се разпространяват чрез социални медии.

Кампанията за влияние създаде фалшиви видеа, показващи предполагаеми американци, които повтарят лъжливите твърдения на Путин за „исторически руски територии“ и оправдават инвазията в Украйна в коментари под публикации на популярни политици.

Това не е било аматьорска операция – разузнавателните служби са я проследили до редактор от руската държавна медия RT, който е помогнал за разработването на технологията за тези бот ферми.

Без проверители на факти, тези сложни кампании скоро могат да залеят платформите на Meta без никакъв контрол.

Мислите, че това засяга само Украйна?

Помислете отново. Същите руски трол ферми, които заливат социалните мрежи с фалшиви истории за корупция в Украйна, вече се насочват към изборите в САЩ. Наскоро създадоха „вайръл“ видео, ПОКАЗВАЩО ПРЕДПОЛАГАЕМ ИМИГРАНТ ОТ ХАИТИ, КОЙТО СЕ ХВАЛИ, ЧЕ Е ГЛАСУВАЛ МНОГОКРАТНО ЗА ХАРИС В ДЖОРДЖИЯ, ПРИДРУЖЕНО С ФАЛШИВИ ДОКУМЕНТИ.

(защо точно Хаити, мисля, че можете да се сетите… They’re eating the dogs, the cats.)

Журналисти от AP го опровергаха; ако такова съдържание се появеше във Facebook досега, то щеше да е маркирано като невярно с предупреждение към зрителите за манипулацията. Но скоро подобно съдържание може да се разпространява без никаква проверка из платформите на Meta.

In addition to containing fake addresses, a driving licence in the video of Haitians voting for Kamala Harris multiple times in Georgia has a picture that is actually a stock photo titled "happy smiling African man", credited to a company in South Africa.



H/T @okiewhiplash https://t.co/WNTvXYQWQk pic.twitter.com/HLdOFJVPPJ