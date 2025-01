Чистката продължава: Тръмп уволни и ръководителката на Бреговата охрана на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския е освободил ръководителката на Бреговата охрана Линда Лий Фагън, която бе първата жена на такава длъжност в един от клоновете на Военноморските сили на САЩ.

По информация на Фокс нюз, които оповестиха този вторник за освобождаването ѝ, решението на новата администрация е било взето предвид „ерозията в доверието“ към Фагън заради сигурността по границите и липсата на кадри.

Тръмп обяви чистка на над 1000 чиновници, назначени от Байдън

Фагън беше назначена на позицията през 2022 г. от бившия президент Джо Байдън.

Coast Guard Commandant Linda Lee Fagan fired over ‘erosion of trust,’ emphasis on DEI https://t.co/zZdPIyq1C6 pic.twitter.com/SOmK1BetP8