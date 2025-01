Невиждана зимна буря връхлетя САЩ, жесток студ скова голяма част от страната

Необичайна зимна буря връхлетя американското крайбрежие на Мексиканския залив, носейки силен сняг, поледици и пориви на вятъра в регион, където подобно явление е рядкост, докато голяма част от САЩ са сковани от студа, съобщава БТА.

Докато бурята се придвижваше на изток, властите разчистваха магистралите край Хюстън (Тексас), докато улиците в центъра, покрити с бяло, бяха почти празни. В града малко хора се осмелиха да излязат в снега, като някои ресторанти и барове останаха затворени. Метрото работи, но днес и утре училищата остават затворени.

„Цял живот живея в Тексас, но никога не съм виждал толкова дълбок сняг. Обикновено става по-мразовито, но такъв фин сняг пада за първи път“, заяви пред Ройтерс 29-годишният местен жител Ишан Бхайдани.

Най-малко петима са починали в зимната буря в САЩ

Сняг валеше и в Ню Орлиънс, където се очаква да натрупа около 20 см до края на деня, заплашвайки да изравни рекорд от 1895 г.

Очаква се бурята да премине през Мисисипи, Джорджия и Флорида в началото на тази седмица. До 12 сантиметра са прогнозирани за Мобил, Алабама, където подобна покривка не е наблюдавана над 60 години.

Предупреждението за снежна буря е издадено за региона за днес и утре. В Югоизточен Тексас и Югозападна Луизиана има опасност от виелици. Стотици полети до и от летищата в региона бяха забавени или отменени. Синоптиците и местните власти призоваха жителите да се пазят от измръзване и да предприемат мерки, за да предпазят водопроводните си тръби от спукване.

В целия Юг снегът, съчетан с поледици и пориви на вятъра до 65 км/ч, може да затрудни пътния и въздушния трафик за няколко дни, като според метеоролозите съществува риск от паднали електропроводи и дървета.

В югоизточен Тексас около 45 000 домакинства и предприятия са останали без електроснабдяване.

Вчера тексаските пристанища и лоцманите, които помагат при насочването на корабите, ограничиха работата си заради студа.

На Север повечето от източните щати са в плен на ниски температури, като се очаква студеният фронт да се задържи поне до края на днешния ден. В Чикаго са измерени -21 градуса по Целзий. Тази сутрин най-студено (-39 градуса) е било в Гранд Лейк, Колорадо.

