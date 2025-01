Уважаеми американци, ето как Путин докара войната до прага ви

© Getty Images/Novini.bg

Бяхте предупредени; многократно предупредени. Сега, за съжаление, ще трябва в сбито време да се запознаете с двете грозни лица на съветския живот: диктатурата и пост-съветската олигархия.

Ще се срещнете с тях едновременно и в много кратки срокове.

Всички мислехме, че точно вие сте завинаги защитени от тях, а вие сами ги докарахте до собствената си къща.

На всички ни е ясно, на Путин му е ясно, на целия свят му е ясно, че война на американска земя не може да има. Освен…

Историята помни, че последната война на американска територия е Гражданската война.

Точно такава ви „доставят“ в момента.

А бяхте предупредени…

Това беше единственият начин Путин да докара войната до вашия праг. И той го направи. А вие го проспахте.

През 2021 г. излезе информацията, че Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския е бил „култивиран“ като руски агент. Помните ли? Явно не. Или сте решили да не го повярвате. Кой знае?

Изглежда невероятно, нали? Но и по-невероятни неща са се случвали на тоя свят. На вас ви предстои да се срещнете с някои от тях. Нека ви кажа от собствен опит – не са хубави. Съветската диктатура и пост-съветската олигархия са едни от най-страшните и унищожителни неща в историята. Със сигурност са сред най-смачкващите човешкото достойнство.

А на вас ви предстои да ги прегърнете и двете, едновременно. Скоро.

Да си припомним: Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския е бил „култивиран“ като руски агент в продължение на 40 години, според Юрий Швец, бивш шпионин на КГБ. Швец твърди, че уязвимостта на Тръмп към ласкателства го е направила идеална мишена за вербуване, започвайки от 80-те години на миналия век.

Според сведенията, връзките на Тръмп с Русия започват, когато той купува телевизори за първия си хотел от компания със съветски връзки, а те се задълбочават по време на пътуване до Москва през 1987 г., когато КГБ предполагаемо го е насърчавало с политически амбиции.

И…

… малко след това Тръмп публикува обяви във вестници, критикуващи НАТО и съюзниците на САЩ, които според Швец са били приветствани от КГБ като успешно „активно мероприятие“.

През 2021 г. излезе една статия в The Guardian (‘The perfect target’: Russia cultivated Trump as asset for 40 years – ex-KGB spy )… Много е добра, но особено много НЯМА да ви хареса.

Пробвайте се все пак да я прочетете. Може да ви светне някоя червена лампа в главата. А може и да не светне…

Там е описано как Швец сравнява Тръмп с известни шпиони от Студената война и критикува доклада на Мълър за това, че не е разследвал напълно руските връзки на Тръмп.

Дори не желае да сложи ръката си на Библията по време на клетвата си…

Книгата на Крейг Ънгър American Kompromat разглежда тези твърдения, като подчертава, че суетата и нарцисизмът на Тръмп са го направили идеална мишена за вербуване. Макар да не е бил (тогава) част от грандиозен план, възходът на Тръмп, според Швец, е доказателство за успеха на десетилетията влияние на КГБ над житейския му път.

Сега Тръмп демонстрира студенина към Украйна и по-топли връзки с Путин. А сигурно помните и поздрава към севернокорейския генерал през миналия мандат на Тръмп. Дясната ръка на Тръмп – Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, – се подиграва открито на Зеленски – военновременен лидер, който води държавата си в неравна битка с военната машина на Русия.

Същевременно, за същия (даващ нацистки поздрави) Мъск се разкри, че си поддържа контакти с Путин; че е спрял сателитите на Starlink през ранните дни на войната (на руснаците срещу Украйна) по време на нападение на украинците.

Мъск отправи нацисткия поздрав и заяви: Бъдещето на цивилизацията е спасено!

Когато е трябвало дронове на военноморските сили на Украйна да ударят бойни кораби в Черно море, изведнъж връзката им е била прекъсната. По заповед на Мъск. Атаката се е провалила. А същите бойни кораби по-късно бомбардираха украински градове и убиха украински деца.

Но вие не искате да повярват, че ТЕЗИ хора могат да заемат страната на Путин, нали?

Ние пък не вярвахме, че можете да изберете Тръмп за президент, така че… виждате, че всякакви странни неща са възможни.

А може би не ви пука, че ТЕЗИ хора могат да заемат страната на Путин?

Да се върнем на онази книга от 2021 г. – American Kompromat…

Бившият майор Швец си спомня, че КГБ са събрали много информация за личността на Тръмп и са знаели кой е той на лично ниво. Усещането било, че е изключително уязвим – интелектуално и психологически – и че е склонен към ласкателства.

Това е било нещото, което те са „експлоатирали“. Ласкателствата.

Играли „играта“ така, сякаш са били изключително впечатлени от неговата личност и вярвали, че уж той е човек, който един ден трябва да стане президент на САЩ. Това разказва бившият агент на КГБ. Втълпили му на Тръмп, че е човек, който може да промени света. Това са били техните активни мероприятия и са му ги подавали на час по лъжичка, малко по малко, че да ги „смила“ по-лесно.

През цялото време тонът на агента, който го разказва, подсказва: „понеже толкова му е акълът…“. И подчертава в разказа си, че това е бил голям успех за активните мероприятия на КГБ по онова време.

Сега този ви е президент. Не без помощта на новите активни мероприятия на путинските ферми за тролове и приятелчето на Путин – поздравяващия като в третия райх – вие знаете за кой става дума.

А бяхте предупреждавани многократно. Ще се повторя: Съветската диктатура и пост-съветската олигархия са едни от най-страшните и унищожителни неща в историята. Със сигурност са сред най-смачкващите човешкото достойнство.

А на вас ви предстои да ги изпитате. Въпреки че всички вярвахме, че точно вие сте завинаги защитени от тях.

______________________

Този коментар изразява личното мнение на автора

и може да не съвпада с позициите на редакцията на Novini.bg.

Последвайте канала на

0









Копирано