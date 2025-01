Тръмп в спор с журналист: Испания е част от БРИКС – знаете това, нали?

Новият президент на Съединените щати Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския направи коментар по адрес на Испания във връзка с малката вноска, която правителството на Педро Санчес отделя за членството на страната в НАТО.

„Какво бихме могли да очакваме от страните членки на НАТО, които внасят малко пари, като една Испания, например?“, попита го журналист в Белия дом.

„Вноската на Испания е много малка!“, отговори светкавично републиканецът, след което включи южната европейска страна в организацията на БРИКС, която бива ръководена от Русия и Китай.

Когато репортерът го поправи и уточни, че Испания не е част от БРИКС, Тръмп продължи да настоява, че страната е част от организацията и отново се закани, че ще наложи тежки мита за страните от БРИКС, отбелязва 20minutos.

Испания е част от БРИКС – знаете това, нали? Осведомете се. Ако държавите от БРИКС искат да правят така – добре, но ще им наложим най-малко 100-процентови мита за всичките им стоки, които внасят в Съединените щати, отвърна Тръмп на журналиста.

