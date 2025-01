Дългогодишният зам.-директор на ФБР се оттегля

Дългогодишният заместник-директор на ФБР Пол Абейт, който се очакваше да замени временно изпълняващия длъжността директор Кристофър Рей, се оттегля от бюрото, съобщава БТА, като се позова на негов имейл, изпратен от самия него до висши ръководители.

Не е ясно кой ще ръководи в момента ФБР, тъй като сега тече процедура по утвърждаване на неговия директор Каш Пател, номиниран от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп е 47-ият президент на САЩ

Paul Abbate retires as FBI deputy director amid leadership uncertainty | Click on the image to read the full story https://t.co/VCLBlyBJiB