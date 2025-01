Доналд Тръмп е 47-ият президент на САЩ

© Getty images

Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския се закле като 47-ия американски президент.

Той с ръка върху Библията заяви: Аз Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския се заклевам да пазя САЩ. Бог да ми е на помощ

Малко преди него клетва положи и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.



За пръв от четиридесет години церемонията се провежда на закрито. Причината за това са изключително ниските температури във Вашингтон.

Въпреки студеното време пред Белия дом се събраха много хора, дошли да видят клетвата на новоизбрания президент на САЩ.

Президентът на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в и неговият приемник Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския потеглиха заедно с лимузина от Белия дом към Конгреса, Те пристигнаха към 18 часа в българско време.

Новият държавен глава бе придружаван от съпругата си Мелания Тръмп Мелания Кнаус е родена на 26 април 1970 година в заможно семейство в Севница, Словения. Баща й е бил, от вицепрезидента Джей Ди Ванс и жена му Уша Ванс.

На церемонията също присъстваха Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в и съпругата му Джил Байдън, вицепрезидентът Камала Хари и нейният съпруг Дъглас Емхоф.

Доналд Тръмп с първа публична проява преди да положи клетва като президент на САЩ

Малко преди Тръмп да положи клетвата си. Той бе приветстван от хора в сградата с викове "Да живеят САЩ!"

В сградата на парламента пристигнаха бившият държавен глава Бил Клинтън (1993 – 2001 г.), съпругата му Хилари Клинтън Хилари Клинтън (по баща Родъм)– американска юристка и политичка. Хилари Родъм е родена на 26, Барак Обама Барак Обама - политик и 44-и президент на САЩ. Роден е на 4 август 1961 г. в Хавай. Той е първият и бившия държавен глава Джордж Уокър Буш (2001 - 2029 г.).

Също в Конгреса дойдоха Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, Джеф Безос, Марк Зукърбърг, президентът на Аржентина Хавиер Милей, премиерът на Италия Джорджа Мелони Джорджа Мелони е италиански политик и журналист, министър-председател на страната от 22 октомври.

Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския бе поздравен от британския крал Чарлз III Чарлз III, пълно име Чарлз Филип Артър Джордж Маунтбатън-Уиндзор, е крал и държавен.



Церемонията е съпроводена от няколко музикални изпълнения и изказвания, сред които музикална увертюра в изпълнение на смесения хор "Линкълн" на Университета на Небраска; "The President's Own" в изпълнение на духовия оркестър на морската пехота на САЩ; изказване на кардинал Тимъти Долан, архиепископ на Ню Йорк, и на преподобния Франклин Греъм от организацията "Самарянската кесия" и Евангелистката асоциация на Били Греъм, "Oh, America" в изпълнение на оперния певец Кристофър Мачо.

Да припомним, Тръмп спечели изборите през ноември. Той стана първият републиканец от Роналд Рейгън насам (спечелил вота през 1980 г.), взел мнозинството от гласовете и на гласоподавателите, и мнозинството от гласовете на Избирателната колегия.



Тръмп получи 313 гласа от Колегията при необходими най-малко 270 .

Последвайте канала на

0









Копирано