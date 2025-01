Настоящият президент на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в пусна селфи малко преди да предаде поста на Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, предаде Скайнюз.

Държавният глава публикува снимка със съпругата си Джил Байдън пред Белия дом.

Текстът към поста в социалната мрежа "Екс" (по-рано "Тиутър") гласеше: Още едно селфи. Америка, обичаме ви!

Фотографията бе публикувана малко преди първата двойка на САЩ да приеме Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския и съпругата му Мелания Тръмп Мелания Кнаус е родена на 26 април 1970 година в заможно семейство в Севница, Словения. Баща й е бил в резиденцията на американските президенти.

Семейство Тръмп бе посрещнато с думите: Добре дошли у дома!

Четиримата имаха планирана среща, на която пиха чай.

Доналд Тръмп с първа публична проява преди да положи клетва като президент на САЩ

One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV