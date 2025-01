Почина актрисата Джоан Плоурайт

Номинираната за „Оскар“ британска актриса Джоан Плоурайт почина на 95-годишна възраст, съобщава БТА.

Актрисата, която бе омъжена за Лорънс Оливие 38 години, е известна с участието си в биографичния сериал „Сталин“ и във филма „Вълшебният април“ (Enchanted April, 1992), за които получава „Златен глобус“. За ролята си във „Вълшебният април“ тя има и номинация за "Оскар".

Плоурайт участва и в „Обичам те до смърт“ с Ривър Финикс. Тя е звезда на Уест Енд и Бродуей, преди да постигне международен успех в киното.

„В продължение на седем десетилетия тя се радваше на дълга и блестяща кариера в театъра, киното и телевизията, докато слепотата не я накара да се пенсионира. Тя прекара последните си 10 години в Съсекс, където често бе посещавана от приятели“, се казва в съобщението на нейното семейство, което моли за дискретност и уединение в следващите дни.

Джоан Плоурайт се запознава с Оливие през 1957 г., когато той все още е женен за звездата от „Отнесени от вихъра“ Вивиан Лий. Влюбват се, докато играят заедно в сценичната версия на The Entertainer на Джон Осбърн. Сватбата на Плоурайт с Лорънс Оливие през 1961 г. е сензацията на годината, а бракът им остава стабилен до смъртта на актьора през 1989 г. През последните години тя се грижи за него, тъй като Оливие страда от редица хронични заболявания, включително рак.

Другите известни роли на Джоан Плоурайт са в „101 далматинци“ през 1996 г. и „Чай с Мусолини“ през 1999 г. През 1961 г. тя печели награда „Тони“ за ролята си във „Вкус на мед“ на Бродуей.

Джоан Плоурайт получава титлата „дама“ в края на 2003 г.

Theatres across London’s West End will dim their lights for two minutes at 7pm on Tuesday 21 January in remembrance of renowned British stage and screen actress Dame Joan Plowright, widow of Laurence Olivier, who died earlier this week at the age of 95. pic.twitter.com/ztTtdJZuIC