Стивън Кинг призова да се отмени тазгодишната церемония по връчването на наградите „Оскар“

Американският писател Стивън Кинг призова тази година да бъде отменена церемонията по връчването на най-престижните статуетки в света на киното – наградите „Оскар“, заради опустошителните пожари в района на Лос Анджелис.

Авторът на „Гробище за домашни любимци“ заяви също така, че няма да гласува за номинации тази година, тъй като според него събитието изобщо не би трябвало да се провежда. Кинг е член на Академията за кинематографично изкуство и наука, която организира провеждането на церемонията. Като нейн член писателят има право да гласува в три категории: за „Най-добър филм“, „Най-добър адаптиран сценарий“ и „Най-добър оригинален сценарий“.

Най-чаканото събитие в киното е предвидено тази година да се проведе на 2 март в „Долби тийтър“ в Холивуд.

Тази година няма да гласувам на Оскарите. Честно казано, смятам, че трябва да се отложат. Не върви да има блясък, докато Лос Анджелис е в пламъци, написа Кинг в социалната мрежа BlueSky.

