Американец сам си гаси къщата в Лос Анджелис заради липса на пожарникари

Необичайната история на 65-годишния бившият пилот Джон Кар от Лос Анджелис беше разказана от Daily Mail. Кар се оказа в епицентъра на пожарите, обхванали региона и можеше да загине, но успя да устои на пламъците и да спаси скъпия си дом, в който живее от раждането си.

„Моите родители са го построили през 1960 г., живял съм в него през целия си живот, затова трябваше да се опитам да го спася“, каза Джон Кар.

Американецът отбеляза, че най-обикновен маркуч му е помогнал да спаси къщата си. Когато сградите около дома му започнали да горят и наблизо нямала нито една пожарна кола, Кар поел ситуацията в свои ръце, лично потушл огъня и трагедията била избегната, пише Телеграф.

Мъжът е сигурен, че пожарникарите са можели да предотвратят разпространението на огъня и много къщи биха останали неповредени, но никой от служителите не се е притекъл на помощ.

