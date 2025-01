Актьор загина заради пожарите край Лос Анджелис

"Тридесет и две годишният актьор Рори Сайкс загина, докато се опитваше да загаси пожар, обхванал неговия и на майка му дом в Малибу, град край Лос Анджелис", това предаде Скайнюз.



Скръбната вест съобщи майката на артиста Шери Сайкс.

"Моето момче си отиде без време, защото се опитваше да потуши пламъците, обхванали покрива на нашата къща", заяви жената. "Рори падна, а аз съм със счупена ръка и не можах да го вдигна", разказа още тя

Почернената майка добави: Властите бяха спрели водата и синът ми почина.

От водоснабдителното дружество опровергаха думите на госпожа Сайкс. "Подаването на вода през целия 8 януари (когато стана трагедията с Рори Сайкс) се извършваше в нормален предвид обстановката режим. Нямаше прекъсвания на водата", отговориха от фирмата.



"Рори Сайкс бе роден сляп и с детска церебрална парализа. Благодарение на усилията на майка му той започна да вижда и проходи. Неговата звезда изгря в популярното детско телевизионно шоу Kiddy Kapers. След това имаше участия във филми и сериали. Той също създаде и ръководеше фондация за подпомагане на болни деца от цял свят", разказа британската медия.

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx