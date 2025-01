Соченият за бос на „Якудза“ се призна за виновен за трафик на ядрени компоненти и оръжия

Считаният за ръководител на японската мафия „Якудза“ се призна за виновен пред федерален съд в Ню Йорк в сряда по обвинения за международен трафик на ядрени компоненти, наркотици и оръжия, както и за пране на пари, съобщиха от Министерството на правосъдието на САЩ.

Такеши Ебисава (60 г.) призна пред магистратите, че криминалната му мрежа е била замесена в трафика на материали като уран и плутоний от Бирма към други страни, се казва в изявлението на правосъдното ведомство.

В същото време е спомагал за вкарването на огромни количества наркотици като хероин и метанфетамини в САЩ в замяна на балистични ракети земя-въздух, които били използвани на бойното поле в Бирма, уточни прокурор Едуард Ким.

Ебисава беше задържан от полицията в Ню Йорк през април 2022 г., когато му е повдигнато обвинение за трафик на наркотици и оръжия, а през миналата година се сдоби и с ново обвинение – за трафик на ядрени материали.

При тези обстоятелства се очаква присъдата да бъде единствено потвърдена от федерален съдия, която би била доживотен затвор.

