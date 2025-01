Отиде си певица и кралица на красотата

На 84-годишна възраст почина Анита Брайънт, певица и кралица на красотата, която през 60-те и 70-те години на миналия век направи силна и процъфтяваща музикална кариера, включваща хитове като „Paper Roses“.

Брайнт беше порицавана заради коментарите ѝ срещу правата на хомосексуалните - тя наричаше хомосексуализма „гадост“, а това на практика унищожи кариерата ѝ.

Смъртта в дома ѝ в Едмънд, Оклахома, е причинена от рак, съобщи синът ѝ Уилям Грийн.

Семейството публикува некролог във вестник „Оклахоман“, излизащ в Оклахома сити.

