Илон Мъск нарече Джъстин Трюдо момиче

Милиардерът Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, нарече канадския премиер в оставка Джъстин Трудо момиче.

Това стана ясно от публикация на бизнесмена в собствената му социална мрежа "Екс" (по-рано "Туитър").

"Хей, момиче, ти вече не си губернатор на Канада. Така че няма значение, какви ги говориш", написа Мъск.

С тези думи предприемачът реагира на публикация на Трюдо в същата социална мрежа.

Както вече екипът на novini.bg съобщи, канадският политик разкритикува изказването на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, че може да използва „икономическа принуда“, за да превърне Канада в 51-ви щат на САЩ.

Трюдо разкритикува изказването на Тръмп, че може да принуди Канада да се превърне в американски щат

