Трагедията в Ню Орлиънс: Атентаторът е публикувал смразяващи видеа дни преди атаката

Терористичен акт, дело на последовател на джихадистката групировка "Ислямска държава" - това е основната версия, по която се работи за нападението в американския град Ню Орлиънс.

Петнадесет са вече жертвите, след като пикап се вряза в хора на тротоара в сърцето на града, а ранените са близо 40, предаде БНТ.

Френският квартал в Ню Орлиънс - притегателна точка за хиляди туристи и туптящото сърце на града. Кадри от охранителна камера запечатват момента, в който 42-годишният Шамсуд-Дин Джабар умишлено се врязва в група хора на тротоара. Целта му е да убие възможно най-много. Запис от разговорите на спешните медици показва ужаса в първите секунди.

"Бяла кола, бяла кола... Изпратете линейка на ъгъла на Канал и Бърбън сега!", казва полицай, чиито глас се чува на записите.



"Изпратете линейки, пътуват ли вече", пита друг.



"При мен има най-малко шестима пострадали, полицай оказва първа помощ на един от тях. Има много загинали".

Джабар е бивш ветеран от армията, служил е в Афганистан, работил е още в IT-сектора и като брокер на недвижими имоти. Има криминално досие за нарушения на пътя и кражби.



В дните преди атаката публикува серия смразяващи видеа, в които споделя плановете си да убие цялото си семейство, както и да се присъедини към джихадистката групировка "Ислямска държава". Техен флаг е открит в каросерията на пикапа, с който извършва нападението. Носил е със себе си още оръжия и самоделна бомба. Изяснява се дали мъжът, който беше ликвидиран при престрелка с полицията, е действал сам.

"Наредил съм на правосъдния министър, директора на ФБР, вътрешния министър и ръководителя на Националния център за контраразузнаване и тероризъм да работят усилено за разкриването на този случай", каза Джо Байдън, президент на САЩ.

Обиски в два щата - Луизиана и Тексас, са част от разследването. Макар да не споменава пряко нападението, избраният за президент Доналд Тръмп посочи миграцията като основна причина за атаката. Извършителят, обаче, е американски гражданин.

"Страната ни е катастрофа и всички по света ни се подиграват! Така става, когато отвориш границите си и когато имаш неефективно, и на практика несъществуващо управление. ЦРУ трябва да се намеси сега, преди да е станало прекалено късно. Страната ни е пред разпад", каза Доналд Тръмп.

В часовете след атаката броят на загиналите стремглаво се увеличаваше. Сред жертвите са звезда на местния колежански футбол, 18-годишна медицинска сестра, 27-годишна майка, млади мъже на 21 и 25 години. Десетки хора се отзоваха на призивите да дарят кръв за ранените.

