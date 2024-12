Два самолета се удариха на писта

Два самолета се сблъскаха на пистата на летище Pearland в Хюстън, Тексас, след като единият от тях претърпя повреда в електрониката.

Както беше уточнено, когато електрониката отказа, самолетът трябваше да направи аварийно кацане, но се приземи само на няколко метра от друг самолет. Няколко секунди по-късно на пистата се чуват панически писъци, трясък и скърцане. Един самолет се разбива в друг.

„Не можахме да комуникираме помежду си, пилотът на самолета отпред не усети присъствието ни и спря рязко, за да завие наляво. Закрилките ни не работеха, не успяхме да намалим достатъчно бързо и се блъснахме в самолета му, докато се въртеше“, обясни служителят на самолета, цитиран от New York Post. Инцидентът беше частично уловен на видео от кабината на един от летателните апарати.

За щастие няма сериозно пострадали в резултат на сблъсъка. Витлото обаче пробило дупка в лявата част на фюзелажа и унищожило част от един от самолетите.

Watch the dramatic moment a small airplane T-boned another on the tarmac at Pearland Regional Airport in Houston, Texas.



"Thankfully, he had no passenger in the back seat, or it would have been fatal," the passenger shared online. pic.twitter.com/Uzu4yfPOyX