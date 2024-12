Официално: Тръмп е „Личност на годината“ на сп. Time

Избраният за президент на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския бе посочен за „Личност на годината“ за 2024 г. на списание „Тайм“.

Републиканецът, който спечели изборите за държавен глава на Съединените щати на 5 ноември, надвивайки кандидата на демократите Камала Харис, вече е бил избиран за „Личност на годината“ на списанието през 2016 г., когато за първи път печели надпреварата за Белия дом.

Същевременно президентът на Аржентина Хавиер Милей, бразилската министърка на околната среда Марина Силва, главният прокурор на Еквадор Диана Салазар Мендес и испанската футболистка Джени Ермосо попаднаха в списъка с 10-те най-влиятелни личности за 2024 г. на „Тайм“.

