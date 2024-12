Тръмп избра годеницата на сина си за посланик в Гърция

Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския избра Кимбърли Гилфойл, бивша водеща в телевизия "Фокс Нюз" (Fox News), за следващ посланик на САЩ в Гърция и Том Барак, председател на комисията по встъпването в длъжност през 2016 г. на Тръмп, за следващ посланик в Турция, предаде Ройтерс.

Гилфойл е сгодена за сина на Тръмп - Доналд Тръмп-младши от 31 декември 2020 г.

"В продължение на много години Кимбърли беше близък приятел и съюзник", каза Тръмп в публикация в социалната медийна платформа "Трут Соушъл“ (Truth Social). Тя е подходяща за поддържане на силни двустранни отношения с Гърция, насърчавайки нашите интереси по въпроси, вариращи от сътрудничество в областта на отбраната до търговия и икономически иновации", каза той.

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.



President Trump’s historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across… pic.twitter.com/ThyyDwOTNk