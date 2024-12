Ядосан депутат изхвърли боздуган през прозореца на парламент

Законодателният орган на Бахамските острови беше принуден да прекъсне сесията си в сряда, след като разгорещен дебат по повод корупционен скандал в полицията ескалира, предаде Reuters.

Един опозиционен депутат грабна символичния парламентарен боздуган и го хвърли през прозореца.

Депутатът Шанендън Картрайт, фрустриран, че председателят Патриша Дево му отказа правото да се изкаже, беше видян да се втурва към пейката, да взима тежкия церемониален жезъл и да го изхвърли през близкия прозорец.

"Спрете го!" — извика Дево, докато инцидентът бе заснет и излъчен в правителствено предаване.

Заедно с няколко свои съюзници, Картрайт беше изведен от сградата от полицията. Инцидентът припомня събитията от 1965 г., когато лидерът на опозицията също хвърлил боздугана през прозореца в знак на натиск за политическа промяна, инцидент, известен като "Черния вторник", пише Дарик.

Това се случва след като американските федерални прокурори обвиниха няколко високопоставени бахамски полицаи в улесняване на трафика на кокаин в САЩ срещу подкупи. Премиерът Филип Дейвис заяви по време на сесията в сряда, че полицейският комисар е подал оставка и обеща цялостна ревизия на полицията с цел премахване на корупцията. Пред парламента се събраха десетки протестиращи, които скандираха "Полицията е престъпник!"

