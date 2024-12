Дупка погълна жена, спасители изкопали 9 метра, но няма следа от нея

Елизабет Полард, 64-годишна американка е изчезнала в дупка край дома ѝ в Маргарит, Пенсилвания, докато търсила своята котка.

Според властите, тя вероятно е паднала в пропаст, която се е отворила неотдавна над изоставена въглищна мина. Мястото е било недалеч от дома ѝ, а автомобилът ѝ е намерен близо до местен ресторант, в който се е намирала и нейната внучка. Детето е било открито в безопасност, но Полард не се е върнала.

Спасителните екипи са използвали камери и чувствителни устройства, за да локализират евентуални следи от жената. На около 9 метра под земята е засечен обект, който може да е обувка. Екипите копаят внимателно, за да достигнат до мината, но работата се усложнява от нестабилната почва и студеното време. Властите смятат, че пропастта е нова, вероятно резултат от слягане на почвата над мина, затворена през 1952 г., пише Телеграф

Кола пропадна в двуметрова дупка

Разследващите от Департамента по околна среда ще анализират причините за образуването на дупката след края на спасителната операция. Интересното е, че дупката не е била забелязана от ловци и работници в околните ресторанти, които са били в района в часовете преди изчезването на Полард. Междувременно спасителните екипи продължават търсенето, надявайки се да открият жената жива.

The family of Elizabeth Pollard, 64, called police at about 1 a.m. Tuesday to say she had not been seen since going out Monday evening to search for Pepper, her cat. https://t.co/ovSYEnUfph

A sinkhole just opened up in Pennsylvania and is believed to have swallowed at least 1 person



Elizabeth Pollard was reported missing by a family member shortly before 1 a.m. Tuesday, according to state troopers.



The sinkhole is rumored to be tied to an old coal mine in the… pic.twitter.com/3AQHE2j6Ra