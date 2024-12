Доналд Тръмп започва икономическа война срещу държавите от БРИКС, ако създадат своя валута

Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския обяви икономическа война срещу бъдеща валута на БРИКС.

„Край на идеята, че страните от БРИКС могат да се отдалечат от долара, докато ние стоим отстрани и гледаме“, написа Тръмп в платформата „Х“.

„Ние изискваме ангажимент от тези държави, че нито ще създават нова валута на БРИКС, нито ще подкрепят друга валута, която да замени могъщия щатски долар, или ще се сблъскат със 100% мита и трябва да очакват да се сбогуват с продажбата в прекрасната икономика на САЩ“, допълни той.

„Те могат да отидат да намерят друг „прецакан". Няма шанс БРИКС да замени щатския долар в международната търговия и всяка страна, която се опита, трябва да помаха за сбогом на Америка", подчерта още Доналд Тръмп.

Последва и отговор от Кремъл.

„Всеки опит на САЩ да принуди страните да използват долара ще има обратен ефект“, каза говорителят Дмитрий Песков.

„Все повече страни преминават към използването на национални валути в своята търговска и външноикономическа дейност. Ако САЩ използват сила, както те казват - икономическа сила, за да принудят страните да използват долара, това допълнително ще засили тенденцията за преминаване към национални валути в международната търговия“, допълни Песков.

„Доларът започва да губи своята привлекателност като резервна валута за редица страни“, допълни говорителят на Кремъл.

Групата БРИКС първоначално включваше Бразилия, Русия, Индия и Китай, но оттогава се разшири, за да обхване и други страни. Групата няма обща валута, но дългогодишните дискусии по темата набраха известна скорост, след като Западът наложи санкции на Русия заради войната в Украйна, посочва БТВ.

