Платформата „Х“ на Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, се подигра с Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в след решението му да помилва сина си.

Милиардерът публикува в профила си скрийншот от съобщение на Байдън от 31 май 2024 г., в което президентът на САЩ е написал – „Никой не е над закона“.

Отдолу платформата на Мъск е отбелязала обявеното от Байдън като подвеждаща информация.

Президентът Джо Байдън помилва сина си Хънтър

„Като помилва сина си Хънтър, не просто за единично престъпление, а за истински или потенциални престъпление, в които той е или не е участвал за период от 11 години, Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в дава ясно да се разбере, че някои хора фактически са над закона“, пише в уточнението на т. нар. „бележки на общността“.

54-годишният Хънтър беше осъден тази година за незаконно притежание на огнестрелно оръжие, както и за даване на невярна информация за употребата на наркотици при закупуването му.

Хънтър Байдън влезе в историята като първия пряк роднина на действащ президент на САЩ, осъждан за престъпление.

Joe Biden: I will not pardon Hunter



Also Joe Biden: I will not pardon Hunter



Karine Jean-Pierre: Biden will not pardon Hunter, frankly I’m tired of saying it



Joe Biden: OK, I’m pardoning Hunter. Don’t bother looking into the Burisma stuff either, Jack pic.twitter.com/unNVQYJDOV