Стивън Кинг използва похвата на метафората, за да илюстрира в свой стил победата на Тръмп

В много магазинчета, в които продават прекрасни, но крехки вещи, можете да прочетете следния надпис: Любувайте им се, радвайте им се, докато ги държите, ала счупите ли ги веднъж – считайте ги за продадени. Същото можем да кажем, че се отнася и за демокрацията. Това написа в социалната мрежа Х американският писател Стивън Кинг след изборната победа на Доналд Тръмп и завръщането му в Белия дом.

Авторът на „То“ беше поддръжник на кандидата на демократите Камала Харис. В средата на октомври той изпрати писмо до предизборния ѝ щаб, в което бе написал, че „още четири години с Тръмп биха били истински ужас“.

Стивън Кинг: Още 4 години с Тръмп в Белия дом ще бъде истински хорър

Като човек, който през целия си живот пише романи на ужаса, съм почти убеден, че още четири години управление на Доналд Тръмп в Белия дом ще бъдат абсолютен кошмар, гласеше тогава посланието на 77-годишния писател.

There's a sign you can see in many shops that sell beautiful but fragile items: LOVELY TO LOOK AT, DELIGHTFUL TO HOLD, BUT ONCE YOU BREAK IT, THEN IT'S SOLD.

You can say the same about democracy.