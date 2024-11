След грандиозната победата: Доналд Тръмп с танц на фона на две жени, които му правят серенада

© Getty images

Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп отпразнува победата с танц на фона на две жени, които му правят серенада.

78-годишният президент радостно потупваше с ръце по масата за хранене, докато звучеше песента на Наташа Оуенс „Trump Won", която му беше изпята.

Двете жени, чиято самоличност остава неизвестна, ликуват, вдигайки ръце във въздуха, докато Тръмп, с характерната си червена шапка MAGA и чаша кола, вдига юмрук и ръкопляска.

TRUMP WON!!!!



Besides the birth of my children… last night was one of the most magical nights!



What a beautiful time to be alive!!!!



You did Mr.President!!!



No one could stop you!!!

Not the mainstream propaganda ,

Not the lawfare ,

Not liberal hacks,

NO ONE!

WE THE…

WE THE… pic.twitter.com/h0Vkg1ZGri — Siggy Flicker (@siggyflicker) November 6, 2024

Клипът беше споделен в социалните мрежи от Сигалит „Сиги" Фликър, известна поддръжничка на Тръмп и актриса от „Истинските съпруги от Ню Джърси".

„Освен раждането на децата ми, снощи беше една от най-вълшебните нощи. Какво прекрасно време да си жив!", пише Фликър.

Имението във Флорида беше изпълнено с вълнение във вторник, тъй като Тръмп продължи да се радва на завладяването на колебаещите се щати през цялата вечер.

Мар-а-Лаго избухна в радостни възгласи при победата на Тръмп, докато Камала Харис трябваше да отмени следизборното си парти и отказа да говори за победната реч на Тръмп.

В началото на вечерта се появиха снимки от имението, на които Тръмп разговаря с Илон Мъск и Дана Уайт, а гостите споделяха снимки от балната му зала.

Демократите разчитаха, че ако успеят да задържат Мичиган, Уисконсин и Пенсилвания - Харис ще получи Белия дом. Байдън ги спечели през 2020 г.

Но вместо това Тръмп ги спечели, което му осигури 292 електорални гласа срещу 224 на Харис. За спечелването на президентския пост са необходими 270.

Сега Харис е на път да отчете по-лош резултат от Хилъри Клинтън на президентските избори през 2016 г., пише Блиц.

Това дори може да се окаже най-лошият резултат за който и да е демократ от 1988 г. насам.

Очаква се Джо Байдън да направи обръщение към нацията в четвъртък.

Той заяви, че е разговарял с новоизбрания президент Тръмп и го е поканил в Белия дом след обявяването на окончателните резултати.

