Щабът на Харис след загубата ѝ: Гасете осветлението, това беше

От предизборния щаб на Камала Харис отмениха изявлението пред поддръжниците ѝ в столицата Вашингтон, когато резултатите от президентските избори започнаха да се проясняват и те не бяха в полза на кандидата на демократите.

В социалните мрежи се появи любопитно видео, на което се вижда как Седрик Ричмънд, един от главните координатори в щаба на Харис, нарежда на журналистите да угасят осветлението, тъй като изявление на Камала Харис няма да има.

Камала Харис няма да прави изявление в изборната нощ

Според някои медии Камала все пак ще направи първи коментар след изборите, но това вероятно ще стане утре.

Както е известно, кандидатът на Републиканската партия Доналд Тръмп получи 279 от 538-те гласа на Избирателната колегия, при минимално необходими 270. По този начин той официално стана отново президент на САЩ.

