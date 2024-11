Републиканците печелят контрола в Сената на САЩ

Републиканската партия си осигури контрола в Сената - горната камара на Конгреса на САЩ, след като достигна до нужните 51 места от общо 100 в законодателния орган.

Това се случи, след като Деб Фишер победи демократа Дан Озбърн в Небраска, а преди това Тед Круз запази сенатското си място от Тексас.

The New York Times изчисли около 7:10 ч. българско време на 6 ноември, че Републиканската партия има 51 мандата в Сената срещу 42 за Демократическата партия към този момент.

Освен за президент, избирателите в Щатите гласуваха и за нови членове на Конгреса, който се състои от две части: Камара на представителите и Сенат. Всеки щат има двама сенатори и поне един конгресмен. Сменя се 1/3 от състава на двете камари. Републиканците имат да защитават повече места в Камарата на представителите в щати, където Камала Харис е предпочитана, пише Актуално.

Според NYT битката за долната камара върви с резултат 177:140 за Републиканската партия, като там са нужни 219 места за контрол.

Сенатът и Камарата на представителите са ключови и имат огромно значение за това колко лесно ще бъде на президентската администрация да прокарва законодателство. До момента републиканците имаха контрол над долната камара, а демократите - в Сената. За първи път от 4 години насам републиканците печелят горната камара.

