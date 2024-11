Риана: Опитах се да гласувам с паспорта на сина ми

"Опитах се да гласувам с паспорта на сина си", това заяви певицата Риана.



Изпълнителката се пошегува.

"Опитах се да проникна в избирателна секция и да гласувам за президент на САЩ", добави тя в социални мрежи.

"Певицата е гражданка само на родината си карибската държава Барбадос и няма право да участва във вота за Белия дом", поясни британската информационна агенция "Скайнюз".

"Риана има от връзката си е американския рапър ASAP Rocky двама сина - Рза, на две годинки, и 15-месечния Райът Роуз, които са граждани на САЩ. Изпълнителката обаче не уточни с документа на кое от двете си деца се е опитала да гласува", посочи още медията от Обединеното кралство.

Rihanna encourages people to vote in new video:



“POV: me trying to sneak into the polls with my son’s passport #votecauseicant”



pic.twitter.com/P2nLUJ25Ds