Излязоха първи резултати от изборите в САЩ

Първите резултати от президентските избори в САЩ вече са ясни.

Гласовете в Диксвил Нотч, Ню Хемпшир са преброени, като бившият президент Доналд Тръмп и вицепрезидентът Камала Харис си поделят шестте гласа на малкото градче. Окончателното преброяване, прочетено от официални лица - три на три гласа за двамата кандидати.

Шестимата граждани на Диксвил Нотч, което е отдалечено некорпорирано градче в района на северната част на Ню Хемпшир, гласуваха в полунощ. Малкото населено място започна своята традиция на среднощно гласуване през 1960 г. Преди четири години тогавашният бивш вицепрезидент Байдън спечели всичките гласове, там, но този път Харис срещна яростна конкуренция в лицето на Тръм.

Диксвил Ноч не е единственият град в Ню Хемпшир, който привлече националното внимание със среднощно гласуване в деня на изборите. Хартс - в Белите планини на щата - стартира традицията за среднощно гласуване през 1948 г. И Милфийлд, което е близо до Диксвил Нотч в северната част на Ню Хемпшир, също е провел среднощен вот.

Малко населено място в САЩ започна и завърши гласуването за президент "на бързи обороти"

NEW - The First Results of the 2024 Election Show a Swing Towards Trump



Trump and Harris split the 6 votes cast in Dixville Notch, NH marking a dramatic shift from the 2020 election when Joe Biden swept all 5 of the town’s vote.



Hillary Clinton also won the Dixville Notch vote… pic.twitter.com/6tphkStjFB