Затегнаха мерките за сигурност около Белия дом

"Полицията затегна мерките за сигурност около Белия дом", това написа вестник "Вашингтон пост".



Служители на реда издигнаха почти четириметрова метална ограда край резиденцията на президентите на САЩ в столицата на страната - Вашингтон.

Подобни съоръжения са поставени и в района на Министерството на финансите, край Военноморската академия и сградата на Конгреса (парламента).

Мерките са предприети, за да се предотвратят безредици след края на последния изборен ден (5 ноември).

Засилена бе и охраната пред жилището на кандидата за президент от Демократическата партия Камала Харис Камала Харис е родена на 20 октомври 1964 година в Оукланд, САЩ, в семейство на имигранти.. Тя планира да прекара следизборната нощ в университета "Хауърд", в столицата на САЩ.

Очаква се да бъде засилена охраната и на претендента от Републиканската партия Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския. Той смята да прекара нощта след вота в Палм Бийч, щата Флорида.

MORE FROM DC: 16 FOOT SPIKED FENCING GOING UP



Special “spiked” razor fencing is being erected around the White House in anticipate of Election Day. Some of it is 16 feet high. This is in addition to businesses being boarded up.



What’s going on here? pic.twitter.com/PyJriW4OnP