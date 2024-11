Марго Роби стана майка

Марго Роби вече е майка! 34-годишната актриса от "Барби" посрещна първото си бебе, момченце, със съпруга си Том Акърли, каза източник на People.

Подробности за сина на Роби и Акърли, включително името и рождената му дата, все още не са разкрити. Daily Mail също съобщи новината за бебето.

През юли Роби се появи за първи път, след като обяви новината, че очаква първото си бебе. Актрисата изглеждаше стилно в черно-бяла рокля на точки, която се отличаваше с ляв ръкав като шал и асиметрична пола. Тя съчета облеклото с черно-бяла чанта в стил боулинг и добави допълнителна височина с чифт черни обувки с отворени пръсти.

Актрисата Марго Роби е бременна

Оттогава Роби е виждана да носи няколко модни визии за бременни жени, включително едноцветна бяла визия в Санта Моника и чиста черна визия в Лос Анджелис.

Роби и Акърли се срещнаха за първи път през 2013 г. на снимачната площадка на драмата за Втората световна война Suite Française, където той беше асистент-режисьор, а тя играеше ролята на Селин Джоузеф, пише Plovdiv24.

След това те се ожениха през декември 2016 г. по време на частна церемония в австралийския Байрън Бей. Двамата така и не обявиха годежа си преди големия си ден.

