Камала Харис се появи в комедийно шоу 3 дни преди изборите в САЩ

Настоящата вицепрезидентка на САЩ и кандидат на Демократическата партия за президент на изборите във вторник Камала Харис Камала Харис е родена на 20 октомври 1964 година в Оукланд, САЩ, в семейство на имигранти. се появи изненадващо в комедийното шоу "На живо в събота вечер" ("Saturday Night Live") по американската телевизия Ен Би Си, предаде Ройтерс, като отбеляза, че това става само три дни преди основния ден на произвеждане на вота.

Претендентката, издигната от демократите, откри това издание на шоуто.

Харис изигра сега себе си, появявайки се в огледало като отражение на актрисата, която се въплъщава в нейния образ в шоуто - Мая Рудолф, която влезе в ролята на нервно подготвящата се за предизборна реч Камала.

Дни преди президентските избори в САЩ: Какви са нагласите

Облечени еднакво в черни костюми и окичени с перли, двете обиграха в скечовете различни варианти на собственото име на претендентката за Белия дом, казвайки, че американците искат "да сложат край на Драма-ла" в политиката с "една готина доведена Мама-ла (stepmom-ala)".

"Аз не се смея така в действителност, нали?", беше въпросът на Харис към Рудолф, когато актрисата имитираше кикота на вицепрезидентката на САЩ. "Мъничко", отговори Мая.

Това бе първото участие на Харис в шоуто, в което са гостували редица кандидат-президенти, посочва Ройтерс. Тръмп го е правил по време на първата си претендентска кампания през 2015 г. Настоящият съперник на Камала Харис Камала Харис е родена на 20 октомври 1964 година в Оукланд, САЩ, в семейство на имигранти. има и едно участие през 2004 година, много преди да влезе в политиката.

Междувременно Изборната лаборатория към Университета на Флорида съобщи, че вече над 75 милиона американски граждани са гласували предсрочно за президент на САЩ, информира Ройтерс, цитирано от БТА.

