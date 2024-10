Федерален съд ще се заеме с парите, давани от Илон Мъск на избиратели

"Федерален съд ще се заеме с Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,", предаде Би Би Си.

Днес предприемачът трябваше да се яви в съд в град Филаделфия, щата Пенсилвания, във връзка с това, че той е раздавал по един милион евро на регистрирани гласоподаватели в така наречените колебаещи се щати.

Мъск е призован в съда заради раздаването чрез лотария на пари на избиратели

В замяна хората трябва да дадат гласа си за претендента на Републиканската партия за президент на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския.

Мъск обаче не се яви пред магистратите и те предадоха делото във федерален съд.

Междувременно бизнесменът публикува пост в социалната мрежа "Екс" (по-рано "Туитър").

"Поздравления, Джошуа от Северна Каролина!", написа най-богатият човек на Земята.

На видео към публикацията се вижда как мъж, жена и тяхно дете седят на диван и показват чек със сумата от 1 милион долара.

Joshua from North Carolina earned $1M after signing our petition in support of the Constitution



“I am a father of three beautiful children... I want them to grow up in an America where they don’t lose their basic rights and freedoms”



SIGN: https://t.co/TMeyWUhbrH pic.twitter.com/Ep1jVMi0G7