Инфлуенсърка разкъса гръцкото знаме: Помислих го за израелското

Тиктокърката с никнейм Ambamelia доби популярност в социалните мрежи след неин клип, на който разкъсва националното знаме на Гърция, тъй като го объркала с флага на Израел.

Обект на агресията ѝ станал гръцки ресторант в Ню Джърси. Собственичката на заведението каза, че това се е случило още през март т.г., но едва тези дни видеото е добило известност в социалните мрежи.

Самата инфлуенсърка се е фрустрирала, когато видяла синьо-бялото знаме при ресторанта, мислейки, че заведението подкрепя операциите на еврейската държава срещу Палестина и нахлуването ѝ в ивицата Газа.

Вижте тази глупост! Освободете Палестина! Какво зяпате? Нали знаете, че там се извършва геноцид? Не на ционизма в Монтклеър, се чува да крещи жената.

Виждайки какво се случва, двама служители от ресторанта излезли и ѝ обяснили, че това е знамето на Гърция, а не на Израел.

След случката собственичката на заведението Ефи Михалис обясни за The Post, че е подала жалба в полицията, но не знае какво е станало със сигнала ѝ. Оттогава обаче тя повече не смее да слага флагчета на родината си, за да не се повтори същата история и някой друг да обърка гръцкото знаме с израелското.

