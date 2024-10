Бивша моделка разкри, че Тръмп е упражнил сексуален тормоз над нея: Опипа ме навсякъде

Бившият модел Стейси Уилямс обвини Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, че я опипал през 1993 г., съобщи в-к „Гардиън“.

По думите на Уилямс двамата са се запознали чрез общия им приятел Джефри Епстайн на Коледно парти през 1992 г. Тя допълни, че няколко месеца по-късно била подложена на сексуален тормоз от настоящия кандидат на републиканците за президент, когато тя и Епстайн му отишли на гости.

Смъртта на скандалния богаташ Джефри Епстайн предизвиква недоумение в САЩ

Седнах до него и той започна да ме опипва. Сложи си ръцете върху гърдите ми, кръста, дупето, а аз седях като парализирана, сподели тя по време на събитие, организирано от привърженици на Камала Харис.

„Бях толкова дълбоко потресена от случващото се, защото ръцете му шареха по цялото ми тяло, докато тези двама мъже се подсмихваха и продължаваха да разговарят помежду си“, каза още Уилямс.

Сторми Даниелс разказа какви ги е вършил Тръмп в леглото с нея: След това бях като разглобена

Тя уточни, че за известен период е излизала с Епстайн, който имал особено близко приятелство с Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския.

Едва тогава осъзнах, че той и Тръмп бяха много, много добри приятели и прекарваха доста време заедно, посочи бившият модел.

Потърсен за коментар, пиарът на предизборния щаб на Тръмп Каролин Леавит отхвърли обвиненията, отправени от Уилямс: „Тези обвинения, съчинени от бивш активист на Барак Обама и оповестени в рамките на кампания в подкрепа на Харис две седмици преди изборите, са абсолютно лъжливи. Очевидно е, че тази измислена история е била специално написана от екипа на Харис.“

BREAKING:



Model Stacey Williams has accused Donald Trump of groping and as***lting her after an introduction by Jeffrey Epstein.



Williams, a former Obama activist, came forward 31 years later during a Kamala Harris campaign call, just two weeks before the election. pic.twitter.com/EbtT7z6Rix