Байдън призова да тикнат Тръмп зад решетките, но бързо се поправи: Друго имах предвид

Държавният глава на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в призова този вторник по време на предизборно мероприятие да бъде „заключен“ кандидатът на републиканците за президент Доналд Тръмп, преди да се опомни и да се коригира, уточнявайки, че е имал предвид да бъде „заключен политически“.

„Това е един човек, който иска да смени всички държавни служители – всеки един. Той смята, че има такова право след решението на Върховния съд за имунитета му. Така че, ако реши, може да отстрани физически, да стреля, да убие всеки, който сметне, че би бил заплаха за него. Ето защо трябва да го заключим... тоест да го заключим политически“, поправи се след няколко секунди Байдън.

Тръмп: Ще се погрижа всеки мигрант, убил американски гражданин, да получи смъртна присъда

По думите му „американската демокрация е в риск“ и посъветва симпатизантите си да помислят какво може да се случи, ако Тръмп спечели изборите, след което агитира да се гласува за кандидата на демократите Камала Харис.

Това е съвсем истинска заплаха за демокрацията ни и ни най-малко не преувеличавам. Този човек е опасен за Републиката, декларира Байдън.

Joe Biden just called for Trump to be jailed.



I repeat: The President of the United States just called for jailing the candidate who’s on track to win the Presidential election where he’s facing off against the President’s VP.



Democrats are the real threat to Democracy! pic.twitter.com/m520NwCguF