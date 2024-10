Предизборен митинг на демократите в щата Мичиган направи фурор сред избирателите, пише БНТ.

Бившият американски президент Барак Обама Барак Обама - политик и 44-и президент на САЩ. Роден е на 4 август 1961 г. в Хавай. Той е първият, заедно със световноизвестния рапър Еминем Маршъл Брус Матърс III (на английски: Marshall Bruce Mathers III), по-известен с, излязоха на сцената в Детройт, за да подкрепят кампанията на Камала Харис в колебаещия се щат.

Обама предизвика бурни овации, след като беше представен на сцената от Еминем Маршъл Брус Матърс III (на английски: Marshall Bruce Mathers III), по-известен с. 8 години след като напусна Белия дом, той демонстрира, че не е забравил как се привлича вниманието на избирателите.

"Мисля, че вицепрезидентът Харис подкрепя бъдещето на тази страна, където тази и много други свободи ще бъдат защитени и поддържани. И тук, за да ви разкаже много повече за това, президент Барак Обама Барак Обама - политик и 44-и президент на САЩ. Роден е на 4 август 1961 г. в Хавай. Той е първият", каза рапърът Еминем Маршъл Брус Матърс III (на английски: Marshall Bruce Mathers III), по-известен с.

"Трябва да кажа, че съм правил много митинги, така че обикновено не се изнервям. Но някак си се почувствах по този начин след Еминем Маршъл Брус Матърс III (на английски: Marshall Bruce Mathers III), по-известен с. И забелязах, че ...

Дланите ми са влажни,коленете ми се подгъват, ръцете ми тежат. Има повръщано на пуловера вече… Спагетите на мама... Нервен съм, но изглеждам спокоен и готов да хвърлям бомби, но продължавам да забравям", рапира бившият президент на САЩ Барак Обама Барак Обама - политик и 44-и президент на САЩ. Роден е на 4 август 1961 г. в Хавай. Той е първият.

Obama raps Eminem's "Lose Yourself," after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.com/MqXJzplZPY