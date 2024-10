Двама души са припаднали по време на странния предизборен митинг с 35-минутния танц на Тръмп

Кандидатът за президент на Републиканската партия Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския сътвори в понеделник невиждано и смущаващо шоу на предизборен митинг в Пенсилвания.

По време на дискусия с гласоподаватели в град Оукс, Тръмп прекара 35 минути в танци на подиума, вместо да отговаря на въпроси на избирателите. По-късно стана ясно, че двама души били припаднали заради непоносимата жега в залата и се наложило намесата на медицински екипи.

След първите въпроси на избирателите относно инфлацията е бил регистриран първият припадък. Тогава един от присъстващите рухнал на земята заради жегата и веднага бил прегледан от лекари.

При първата почивка тълпата в залата започнала да пее „God Bless America“, когато Тръмп поискал да пуснат „Ave Maria“ по уредбата. Желанието му било уважено и в залата зазвучала творбата на Шуберт в инструментален вариант.

След паузата публиката отново започнала да задава въпроси на бившия президент на САЩ, този път за депортацията на мигрантите, извършващи престъпления. Точно тогава и втори човек се свлякъл на земята.

След този случай Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския обяви, че няма да отговаря на повече въпроси и във времето до края предпочита да слуша музика и да танцува.

Така, в следващите 35 минути, Тръмп се раздаваше на импровизирания дансинг, танцувайки на фона на музикални хитове, вкл. и на песента „Nothing compares to you“ на вече покойната Шинейд О'Конър, макар наследниците ѝ да забраниха на Тръмп да използва песните ѝ по време на предизборните си събирания.

Trump appears lost, confused, and frozen on stage as multiple songs play for 30+ minutes and the crowd pours out of the venue early pic.twitter.com/6r0TE2qCYM