Даша, дъщерята на Алексей Навални, е част от предизборния екип на Камала Харис

Дария Навалная - Даша, дъщерята на починалия в руски затвор опозиционер Алексей Навални Алексѐй Анато̀лиевич Нава̀лни (на руски: Алексей Анатольевич Навальный), е част от предизборния екип на кандидата демократите за президент на САЩ Камала Харис Камала Харис е родена на 20 октомври 1964 година в Оукланд, САЩ, в семейство на имигранти..

Това съобщи в. Таймс, като се позовава на информацията от LinkedIn профила на Даша.

Според споделеното, 23-годишната рускиня работи за Харис от август месец като организатор на кампанията на терен. Даша работи и в областта на връзките с обществеността и мобилизирането на гласоподаватели. Мястото ѝ на работа е централата във Флорида (Пенсилвания), пише Дарик. Дъщерята на опозиционера по-рано завърши Станфордския университет със специалност Социална психология и Политически науки.

След смъртта на Навални и нападението срещу сподвижника му Волков руската опозиция в изгнание понесе нов удар

След смъртта на Навални Даша и майка ѝ Юлия се срещнаха с президента на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в. Той им поднесе своите съболезнования и ги увери, че наследството на опозиционера ще живее в тях и „в безбройните хора в цяла Русия, борещи се за демокрация и права на човека“.

Алексей Навални Алексѐй Анато̀лиевич Нава̀лни (на руски: Алексей Анатольевич Навальный) почина на 16 февруари 2024 г. в колонията "Полярен вълк" в град Харп, Ямало-Ненецки автономен окръг. Той беше най-видният критик на режема на Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През 1975. Семейството му смята, че той е бил убит.

Alexey Navalny's daughter, Dasha, has joined Kamala Harris's presidential campaign as a field organizer, according to her LinkedIn page. https://t.co/lZ0gIzPSLN pic.twitter.com/GO19hbMWAg